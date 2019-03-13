Квинси Промес: "Севилья" следила за мной лет пять"

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес, в настоящее время выступающий за "Севилью", заявил, что испанский клуб следил за ним в течение пяти лет. 27-летний голландец также добавил, что хотел уехать из России в Европу за новыми приключениями.

- "Севилья" интересовалась мной еще до того матча ("Спартак - "Севилья" в групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19 - 5:1 - Прим. "СЭ"). Это я позже узнал. Они следили за мной лет пять, кажетс, - приводит слова Промеса официальный сайт УЕФА. - Так что интерес был давно, просто не было подходящего момента.

В том матче Лиги чемпионов я только подтвердил, что представляю интерес для "Севильи". Для меня как раз пришло время отправиться в Европу на новые приключения, а "Севилья" была тут как тут. Мне польстил ее интерес. Мне здесь очень нравится.

В текущем сезоне Промес провел 52 матча во всех турнинах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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