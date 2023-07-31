Хлусевич — о матче с «Балтикой»: «Соперник дал нам бой»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о матче второго тура РПЛ с «Балтикой» (2:1).

«Тяжелая игра, немного огорчил гол в концовке. Легких соперников не бывает, соперник дал нам бой. Возможно, у «Балтики» была особая мотивация из-за армейского прошлого их тренера, это надо у них спрашивать, но у нас всегда есть мотивация на каждого соперника, так как мы боремся за самые высокие места», — сказал Хлусевич ТАСС.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.