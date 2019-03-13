16:42 | Футбол — РПЛ

Квинси Промес: "Переехал в Россию, чтобы моя жизнь изменилась в финансовом плане"

2
Обсудить

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес, в настоящий момент выступающий за "Севилью", заявил, что переехал в Россию в 2014-м году, чтобы изменить свою жизнь в финансовом плане. 27-летний голландец также добавил, что хотел принять новый вызов.

- Почему Россия? Интересный вопрос. Если начистоту, то в первую очередь потому, что это изменило мою жизнь в финансовом плане,  - приводит слова Промеса официальный сайт УЕФА. - Но еще и потому, что я хотел идти своим путем, не как все. И я хотел принять вызов. Я люблю преодолевать трудности.

К тому же я подумал, что финансовая стабильность поможет мне полностью сосредоточиться на футболе. В итоге оказалось, что я сделал правильный выбор, поехав в Россию. Оглядываясь назад, вижу, что все сделал верно.

Напомним, Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018-й год. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России, а также Суперкубок-2017.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/4 финала Лиги Европы-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2595096.html

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
Материалы других СМИ