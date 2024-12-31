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Сегодня, 16:45

Кузьмичев заявил, что хочет извиниться перед Малышевым за поведение Шпинева

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Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев рассказал, что хотел бы встретиться с гендиректором «Спартака» Олегом Малышевым, чтобы принести извинения за высказывания Вадима Шпинева, агента защитника Георгия Джикии.

«Вадим не совсем корректно высказался по ситуации. Единственное, я хотел бы встретиться с Олегом Малышевым и извиниться. Все-таки недопустимо, чтобы профессиональный субъект футбола через прессу делал такие высказывания. Но здесь надо понимать, что нервная система Вадима в тот момент была в напряженном состоянии. Плюс ни для кого не секрет, что Вадим тогда заболел, поэтому все так сложилось. Так что исходим из того, что история точно не добавила вистов, чтобы Георгию остаться в «Спартаке». Тем не менее при встрече с Олегом еще раз извинюсь за этот кейс», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Шпинев несколько раз резко раскритиковал руководство «Спартака» за то, что клуб обещал обсудить новый контракт Джикии, но так и не вышел на контакт. В итоге футболист покинул команду свободным агентом, а сейчас выступает за «Химки».

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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