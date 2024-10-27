Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

Кузьмичев сравнил Батракова и Вендела

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру атакующего полузащитник команды Алексея Батракова.

— Как вам Батраков в матче с «Химками»? Начинает сказываться нестабильность, свойственная молодому футболисту.

— Я бы так не сказал. До того момента, пока его не перевели в опорную зону, он смотрелся очень хорошо. Но Галактионов выпустил на замену Сарвели, а Батраков начал действовать из глубины. Поэтому многим показалось, что он стал менее заметен. Но я за ним внимательно наблюдал. В принципе, сыграл на нормальном уровне. Да, от него все ждут результативных действий. Но в данном случае надо задавать вопросы и партнерам, которые должны ему были помочь.

— Теперь мы сможем оценить уровень Батракова на фоне Вендела и Клаудиньо. Между бразильцами и молодым россиянином ощущается разница в классе?

— Думаю, предстоящий матч и станет лакмусовой бумажкой для Батракова. Посмотрим, сможет ли молодая команда Галактионова справиться с собственным волнением и показать максимум в Питере против многолетнего чемпиона страны.

— И все-таки можете сравнить Батракова с Венделом?

— У меня сейчас происходит профдеформация (Смеется.). При всех прочих равных, лично для меня Батраков — более интересный полузащитник. Хотя никто не подвергает сомнению уровень Вендела, — сказал Кузьмичев «СЭ».

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Сергей Пиняев. Обменяют ли Пиняева на Зиньковского? Батраков против Вендела. Мог ли Соболев оказаться в «Локо»?
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Шарабутдин Магомедов одержал четвертую подряд победу в UFC
Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
Глава ЦИК сообщил о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах
Раскрыты подробности побега заключенных из ИК-2 в Липецкой области
Популярное видео
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
«Пари НН» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Оренбург» — «Рубин»: Ходжа оформил дубль после ошибки Москвичева и вывел гостей вперед
Кузьмичев: «Пиняев сильнее Зиньковского»
Станкович начал чинить то, что работает. Рабинер — о главной ошибке тренера «Спартака»
Кузьмичев — о Севикяне: «Ему нужно рациональнее использовать свои сильные качества»
«Пари НН» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Квеквескири о серии «Факела» без поражений в РПЛ: «Дышать стало полегче, мы раскрепостились»

«Оренбург» — «Рубин»: Ходжа оформил дубль после ошибки Москвичева и вывел гостей вперед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости