Квеквескири о серии «Факела» без поражений в РПЛ: «Дышать стало полегче, мы раскрепостились»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос о серии команды без поражений в РПЛ.

Воронежцы не проигрывали в РПЛ с сентября. Команда Дмитрия Пятибратова сыграла вничью с «Рубином» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:1) и ЦСКА (0:0), а также обыграла «Ахмат» (3:2).

«Дай бог, чтобы эта серия продолжалась и у нас было больше побед. Мы психологически и эмоционально раскрепостились. Каждое очко придает нам уверенности. Сейчас дышать стало полегче. Хотя бы кислород появился», — цитирует Квеквескири «Евро-Футбол.Ру».

После 13 матчей «Факел» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.