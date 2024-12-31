Кузьмичев: «Шпиневу по состоянию здоровья трудно даются перемещения по Москве»

Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев рассказал, почему агент Вадим Шпинев передал ему свой функционал.

«По состоянию здоровья Вадиму тяжело сейчас выполнять тот объем работы, который он выполнял ранее. Поэтому у меня уже какое-то время есть возможность попробовать себя в агентской деятельности. Мы договорились, что в этот непростой период я возьму на себя оперативное управление карьерами футболистов и помогу во всех вопросах ребятам. Состояние Шпинева? В стабильном. Конечно, ему тяжело много ездить общаться. Он абсолютно хорошо себя чувствует, разговаривает, но это больше происходит по телефону. Какие-то перемещения по Москве даются тяжело», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».