Кузьмичев считает, что уход Артиги из «Химок» не повлияет на положение Джикии в команде

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Химок» Георгия Джикии, в комментарии для «СЭ» объяснил, как на игре футболиста скажется уход Франка Артиги с поста главного тренера подмосковной команды.

«Так бывает, что меняют тренера по ходу сезона. Не думаю, что это может что-то кардинально поменять. В любом случае, тут нужно ждать, как разрешится вопрос с теми неприятностями, которые есть у акционера. Поэтому, скорее всего, это будет влиять. Придет новый тренер, но задача останется прежней: играть, показывать свой уровень и помочь команде остаться в РПЛ», — сказал Кузьмичев «СЭ».

31-летний Джикия в этом сезоне провел за «Химки» 13 матчей.