Глушаков — об отставке Артиги: «Можете написать, что я слил очередного тренера»

Бывший хавбек «Химок» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» отставку Франка Артиги с поста главного тренера подмосковной команды.

«Артига отправлен в отставку? Пусть разбираются сами...Хотя можете написать, что Глушаков слил очередного тренера (смеется). Глушакова убрали — команда вылетела в первую лигу. Возможно, история повторится. Когда-то я такое с «Химками» уже проходил. Так что не на ту лошадку ставят! Появится ли Артига еще в российском футболе? Он нормальный специалист, но не для больших команд РПЛ, а для развития молодежного футбола», — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Артига намерен продолжить работу в РПЛ после ухода из «Химок». Испанский специалист возглавлял подмосковную команду с лета 2024 года.