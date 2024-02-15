Кузьмичев считает, что «Спартак» может сохранить Промеса до окончательного решения суда

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал ситуацию вокруг форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Сторона Квинси будет подавать апелляцию. Конечно, из-за нее ситуация не поменяется. Пока не будет окончательного решения суда, «Спартаку» совершенно спокойно можно сотрудничать с Промесом», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

Накануне 32-летний голландец оформил дубль за красно-белых в матче против «Кайрата» (6:0) на Зимнем Winline кубке РПЛ.