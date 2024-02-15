Калинов: «Если бы Промесу не вынесли приговор в Нидерландах, то Россия могла бы привлечь его к ответственности»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил, почему Россия не привлечет нападающего «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за контрабанду наркотиков.

«По уголовно-процессуальному кодексу России считается, что если лицо совершило преступление на территории РФ, то оно будет нести ответственность. А если это произошло в другой стране и лицо уже было привлечено к уголовной ответственности там, то со стороны России к нему не должно быть претензий. Если бы Промесу не вынесли приговор в Нидерландах, то Россия могла бы привлечь его к ответственности. Но там уже отреагировали», — цитирует «Газета.Ru» Калинова.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.