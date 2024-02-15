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15 февраля, 06:31

Калинов: «Если бы Промесу не вынесли приговор в Нидерландах, то Россия могла бы привлечь его к ответственности»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил, почему Россия не привлечет нападающего «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за контрабанду наркотиков.

«По уголовно-процессуальному кодексу России считается, что если лицо совершило преступление на территории РФ, то оно будет нести ответственность. А если это произошло в другой стране и лицо уже было привлечено к уголовной ответственности там, то со стороны России к нему не должно быть претензий. Если бы Промесу не вынесли приговор в Нидерландах, то Россия могла бы привлечь его к ответственности. Но там уже отреагировали», — цитирует «Газета.Ru» Калинова.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/14/22334923.shtml?updated
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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П
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Александр Соболев

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