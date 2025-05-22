Кузьмичев: «Черчесов в «Локо»? Сможет ли клуб удовлетворить его запросы по трансферам?»
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, продолжит ли Михаил Галактионов тренировать команду.
— Последний блок вопросов — про Галактионова. В прессе уже начали появляться новости о том, что далеко не все игроки довольны методами работы Галактионова, а кто-то даже считает его высокомерным.
— Про высокомерие Михал Михалыча ничего сказать не могу. На него это точно не похоже. Я за ним таких вещей не замечал. Он всегда был спокойным, рациональным. Но опять же... Вторая часть чемпионата складывалась для команды не слишком удачно. Возможно, в каких-то моментах тренер выглядел немного нервным, реагируя на результаты. Но тут можно только предположить.
— По вашим ощущениям, сохранит ли Михаил Михайлович свой пост летом?
— Мне кажется, если клуб сохранит своих лидеров, никого не продаст и сможет укрепить ряд позиций (про короткую скамейку я говорил в начале интервью), вполне возможно, что в такой ситуации Галактионов может спокойно продолжить работу в «Локо». Тут скорее сначала нужно задавать вопрос менеджменту клуба. Сможет ли он создать более вариативный состав? А потом уже спрашивать с Галактионова.
— А Станислав Черчесов, которого не так давно сватали в «Локо», с нынешним составом занял бы более высокое место в чемпионате?
— Сложно сказать. Конечно, Станислав Саламыч — тот специалист, который доказал свою состоятельность и на уровне клубов, и на уровне сборной России. Но если он придет в «Локомотив», думаю, поднимет вопрос об усилении состава. И готов ли будет клуб удовлетворить запросы Черчесова по трансферам?
— А если предположить, что серьезных трансферов не будет?
— Если говорить исключительно об этом составе, то я бы еще посмотрел на итоговые результаты. На начальном этапе, скорее всего, был бы определенный прогресс. Новый тренер, новые требования, новые эмоции. А вот на длинной дистанции для борьбы за высокие места клубу все равно нужно более качественное усиление.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1