Кузьмичев: «Черчесов в «Локо»? Сможет ли клуб удовлетворить его запросы по трансферам?»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, продолжит ли Михаил Галактионов тренировать команду.

— Последний блок вопросов — про Галактионова. В прессе уже начали появляться новости о том, что далеко не все игроки довольны методами работы Галактионова, а кто-то даже считает его высокомерным.

— Про высокомерие Михал Михалыча ничего сказать не могу. На него это точно не похоже. Я за ним таких вещей не замечал. Он всегда был спокойным, рациональным. Но опять же... Вторая часть чемпионата складывалась для команды не слишком удачно. Возможно, в каких-то моментах тренер выглядел немного нервным, реагируя на результаты. Но тут можно только предположить.

— По вашим ощущениям, сохранит ли Михаил Михайлович свой пост летом?

— Мне кажется, если клуб сохранит своих лидеров, никого не продаст и сможет укрепить ряд позиций (про короткую скамейку я говорил в начале интервью), вполне возможно, что в такой ситуации Галактионов может спокойно продолжить работу в «Локо». Тут скорее сначала нужно задавать вопрос менеджменту клуба. Сможет ли он создать более вариативный состав? А потом уже спрашивать с Галактионова.

— А Станислав Черчесов, которого не так давно сватали в «Локо», с нынешним составом занял бы более высокое место в чемпионате?

— Сложно сказать. Конечно, Станислав Саламыч — тот специалист, который доказал свою состоятельность и на уровне клубов, и на уровне сборной России. Но если он придет в «Локомотив», думаю, поднимет вопрос об усилении состава. И готов ли будет клуб удовлетворить запросы Черчесова по трансферам?

— А если предположить, что серьезных трансферов не будет?

— Если говорить исключительно об этом составе, то я бы еще посмотрел на итоговые результаты. На начальном этапе, скорее всего, был бы определенный прогресс. Новый тренер, новые требования, новые эмоции. А вот на длинной дистанции для борьбы за высокие места клубу все равно нужно более качественное усиление.