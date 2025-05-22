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Кузьмичев: «Черчесов в «Локо»? Сможет ли клуб удовлетворить его запросы по трансферам?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, продолжит ли Михаил Галактионов тренировать команду.

— Последний блок вопросов — про Галактионова. В прессе уже начали появляться новости о том, что далеко не все игроки довольны методами работы Галактионова, а кто-то даже считает его высокомерным.

— Про высокомерие Михал Михалыча ничего сказать не могу. На него это точно не похоже. Я за ним таких вещей не замечал. Он всегда был спокойным, рациональным. Но опять же... Вторая часть чемпионата складывалась для команды не слишком удачно. Возможно, в каких-то моментах тренер выглядел немного нервным, реагируя на результаты. Но тут можно только предположить.

— По вашим ощущениям, сохранит ли Михаил Михайлович свой пост летом?

— Мне кажется, если клуб сохранит своих лидеров, никого не продаст и сможет укрепить ряд позиций (про короткую скамейку я говорил в начале интервью), вполне возможно, что в такой ситуации Галактионов может спокойно продолжить работу в «Локо». Тут скорее сначала нужно задавать вопрос менеджменту клуба. Сможет ли он создать более вариативный состав? А потом уже спрашивать с Галактионова.

— А Станислав Черчесов, которого не так давно сватали в «Локо», с нынешним составом занял бы более высокое место в чемпионате?

— Сложно сказать. Конечно, Станислав Саламыч — тот специалист, который доказал свою состоятельность и на уровне клубов, и на уровне сборной России. Но если он придет в «Локомотив», думаю, поднимет вопрос об усилении состава. И готов ли будет клуб удовлетворить запросы Черчесова по трансферам?

— А если предположить, что серьезных трансферов не будет?

— Если говорить исключительно об этом составе, то я бы еще посмотрел на итоговые результаты. На начальном этапе, скорее всего, был бы определенный прогресс. Новый тренер, новые требования, новые эмоции. А вот на длинной дистанции для борьбы за высокие места клубу все равно нужно более качественное усиление.

Владимир Кузьмичев, Наир Тикнизян, Алексей Батраков и&nbsp;Михаил Галактионов.Прав ли Тикнизян? Когда Батраков продлит контракт с «Локо»? Сохранит ли свой пост Галактионов? Интервью Кузьмичева

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Станислав Черчесов
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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