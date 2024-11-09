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Чавес — после победы «Динамо» над «Пари НН»: «Считаю, что у нас есть шанс на чемпионство»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес подвел итоги матча против «Пари НН» (3:1) в 15-м туре РПЛ.

— Было ли сложно против «Пари НН»?

— Это одна из тех команд, которая всегда прессингует, очень упорные. Сложно играть. Удалось переломить, использовали моменты. Слава богу, что одержали важную победу. Сейчас будет пауза на сборные, будем улучшать оборону.

В прошлом году боролись за чемпионство. В этом году тоже считаю, у нас есть шанс. Нужно поработать над обороной, плюс над самоотдачей, чтобы каждая игра была как последняя, — сказал Чавес.

После 15 матчей «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Пари НН» — 10-е место и 15 баллов.

Луис Чавес
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ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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