Футбольного судью отправили в кругосветку

Футбольный арбитр из Владивостока Сергей Цыганок за три недели совершил кругосветное путешествие. Такой подарок ему сделал департамент судейства РФС.

1 октября судья работал в Краснодаре на игре 12-го тура первой лиги «Кубань» — «Краснодар-2» (4:0).

К 5 октября он вернулся домой, чтобы отработать резервным на кубковой встрече «Динамо-Владивосток» — «СКА-Хабаровск» (1:0).

А в минувшую субботу, то есть 8 октября, он снова выполнял обязанности резервного в Краснодарском крае — в Сочи на матче 12-го чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» (4:0).

Получается, что за это короткое время он пролетел и проехал около 30 тысяч километров. Это меньше расстояния, которое признается кругосветным путешествием — от 36 до 40 тысяч километров. Необходимый километраж ему добавит игра 10-го тура РПЛ «Урал» — «Ахмат» (1:2), где 17 сентября он тоже был резервным.