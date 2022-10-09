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9 октября, 12:29

Футбольного судью отправили в кругосветку

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Футбольный арбитр из Владивостока Сергей Цыганок за три недели совершил кругосветное путешествие. Такой подарок ему сделал департамент судейства РФС.

1 октября судья работал в Краснодаре на игре 12-го тура первой лиги «Кубань» — «Краснодар-2» (4:0).

К 5 октября он вернулся домой, чтобы отработать резервным на кубковой встрече «Динамо-Владивосток» — «СКА-Хабаровск» (1:0).

А в минувшую субботу, то есть 8 октября, он снова выполнял обязанности резервного в Краснодарском крае — в Сочи на матче 12-го чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» (4:0).

Получается, что за это короткое время он пролетел и проехал около 30 тысяч километров. Это меньше расстояния, которое признается кругосветным путешествием — от 36 до 40 тысяч километров. Необходимый километраж ему добавит игра 10-го тура РПЛ «Урал» — «Ахмат» (1:2), где 17 сентября он тоже был резервным.

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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

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Зенит

 5
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Локомотив

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