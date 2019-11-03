Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о травме, которую он получил получил травму в матче 10-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1). Он получил удар в лицо и заработал перелом носа.

— В матче против «Уфы» вы впервые с начала сезона вышли в стартовом составе и на первой же минуте получили травму носа. Сразу поняли, что все серьезно?

— Моментально! Перелом без вариантов. Прошло всего 35 секунд, — сказал Кутепов в интервью пресс-службе клуба.

— Не думали попросить замену?

— Даже мысли такой не было! Отдельную благодарность хочу выразить нашему врачу Михаилу Бутовскому, который эту серьезную ситуацию перевел в обычный игровой момент. После общения с ним волнение исчезло. Он подошел и спросил, как я себя чувствую и смогу ли играть дальше. При этом не нагнетал ситуацию и не настаивал на замене. Вставили в нос тампоны, и я продолжил матч!

— Тяжело было дотянуть до 90-й минуты?

— Нос не дышал, поэтому определенный дискомфорт при дыхании я испытывал. К тому же активно шло кровотечение, кровь попадала в горло. Прошу прощения за подробности, но приходилось это регулярно сплевывать. Сразу после игры мы отправились в Москву на самолете, на высоте сказывалось давление. Но медицинский штаб предоставил мне всю необходимую помощь.

Через день, когда сделали снимок, стало ясно, что травма очень серьезная: абсолютно все, что есть в носу, переломано.

— Со следующего матча вы стали играть в защитной маске.

— Да, причем первый вариант делался на скорую руку и оказался не приспособленным под активные действия: перекрывался обзор и возникал дискомфорт. Зоны для бокового зрения были закрыты — а для защитника это особенно опасно. Приходилось постоянно поворачивать голову налево и направо, так как мяч не всегда был виден. К тому же маска плохо фиксировалась на лице, постоянно съезжала.

— И после матча с «Оренбургом» вам сделали новый вариант.

— Для этого пришлось обратиться к шведским специалистам. Но делал это не через Ларссона. (Смеется.) Летал в Швецию одним днем, технология изготовления там очень интересная! Перед созданием маски сделали снимок, по которому из глины создали слепок лица. И по нему уже произвели маску, в которой идеально учтены все очертания, скулы.

— Матч с «Оренбургом» будете вспоминать как страшный сон?

— Та встреча сложилась для нас крайне неудачно. Это была низшая, но необходимая точка. Все происходит не случайно. Мы должны были оказаться в такой ситуации, чтобы начать движение вверх. Тот матч можно считать своеобразной отправной точкой.

Матчи с «Арсеналом» и «Крыльями Советов» точно проведу в маске. А потом меня ждет контрольный снимок, и станет понятно, как зажил нос. Возможно, после этого возьму еще некоторое время для личной перестраховки. Это психологический момент.

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