Куртеян: «Не вижу никакой мощи и надежности в игре «Краснодара»

Бывший игрок «Зенита» Александр Куртеян поделился мнением об игре «Краснодара» в РПЛ.

«Никакой мощи и тем более надежности в игре «Краснодара» я не вижу. Возьмите хоть их последний матч с «Ростовом». Краснодарцам просто повезло. «Ростов» сам отдал эту игру. «Краснодара» в первом тайме не было видно, его «размазали» по полю. О какой чемпионской игре мы говорим? Очень много ошибок у них. Вратарь Сафонов снова «привез» гол. И, я уверен, он будет еще «привозить», пытаясь сохранить мяч и искать партнеров у своих ворот. Игра с «Ростовом» как раз показала: разговоры о том, что «Краснодар» играет на результат, во многом надуманы. Когда команда играет на результат, она все упрощает. У «Краснодара» другая философия», — приводит «РБ Спорт» слова Куртеяна.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 27 очками. В 12-м туре РПЛ «быки» встретятся с «Балтикой». Матч между командами пройдет 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.