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Сегодня, 15:41

Куртеян: «Не вижу никакой мощи и надежности в игре «Краснодара»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Зенита» Александр Куртеян поделился мнением об игре «Краснодара» в РПЛ.

«Никакой мощи и тем более надежности в игре «Краснодара» я не вижу. Возьмите хоть их последний матч с «Ростовом». Краснодарцам просто повезло. «Ростов» сам отдал эту игру. «Краснодара» в первом тайме не было видно, его «размазали» по полю. О какой чемпионской игре мы говорим? Очень много ошибок у них. Вратарь Сафонов снова «привез» гол. И, я уверен, он будет еще «привозить», пытаясь сохранить мяч и искать партнеров у своих ворот. Игра с «Ростовом» как раз показала: разговоры о том, что «Краснодар» играет на результат, во многом надуманы. Когда команда играет на результат, она все упрощает. У «Краснодара» другая философия», — приводит «РБ Спорт» слова Куртеяна.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 27 очками. В 12-м туре РПЛ «быки» встретятся с «Балтикой». Матч между командами пройдет 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kurteyan-ne-vizhu-u-krasnodara-chempionskoj-igry/
Футбол
РПЛ
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Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в сентябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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