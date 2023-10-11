Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в сентябре

Болельщики «Локомотива» признали защитника Наира Тикнизяна лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на сайте железнодорожников.

24-летний футболист сборной Армении получил 55,2 процента голосов болельщиков. Он опередил в голосовании Артема Карпукаса (41,3 процента) и Максима Глушенкова (2,6).

Тикнизян провел 4 матча в сентябре, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.