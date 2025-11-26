Расулов: «В моем случае итоги работы Карпина в «Динамо» положительные»

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов в интервью «Известиям» прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

— Когда впервые услышали, что Карпин уходит из «Динамо»? Как отреагировали на это?

— В тот же день, когда это было объявлено официально, когда вышел пост в Telegram-канале РФС со словами Валерия Георгиевича о том, что он покидает клуб и сосредоточится на сборной. Насколько я понимаю, он уволился по собственному желанию. Это было неожиданно для меня.

— За неделю после его ухода как для вратарей изменились требования?

— Требования у нас всегда одни и те же — показывать хорошую, надежную игру. И желательно играть на ноль. Поэтому чего-то кардинального в отношении нашей позиции не изменилось. Мы продолжаем делать ту работу, которую делали, — готовимся к играм и делаем все, чтобы приносить «Динамо» победы. Это удалось в матче с Махачкалой, теперь постараемся продолжить выигрывать дальше.

— Что вам лично дали полгода работы с Карпиным?

— Очевидно, что для меня главное — это дебют за основной состав «Динамо». И в Кубке России, и в чемпионате. Так что в моем случае итоги работы Валерия Георгиевича положительные. Всегда буду ему благодарен за то, что доверил мне место в воротах, за то, что я получил возможность сыграть уже столько матчей за «Динамо».

Карпин тренировал «Динамо» с июня 2025 года. 17 ноября 56-летний специалист объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.