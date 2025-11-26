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26 ноября 2025, 06:58

Расулов: «В моем случае итоги работы Карпина в «Динамо» положительные»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов в интервью «Известиям» прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

— Когда впервые услышали, что Карпин уходит из «Динамо»? Как отреагировали на это?

— В тот же день, когда это было объявлено официально, когда вышел пост в Telegram-канале РФС со словами Валерия Георгиевича о том, что он покидает клуб и сосредоточится на сборной. Насколько я понимаю, он уволился по собственному желанию. Это было неожиданно для меня.

— За неделю после его ухода как для вратарей изменились требования?

— Требования у нас всегда одни и те же — показывать хорошую, надежную игру. И желательно играть на ноль. Поэтому чего-то кардинального в отношении нашей позиции не изменилось. Мы продолжаем делать ту работу, которую делали, — готовимся к играм и делаем все, чтобы приносить «Динамо» победы. Это удалось в матче с Махачкалой, теперь постараемся продолжить выигрывать дальше.

— Что вам лично дали полгода работы с Карпиным?

— Очевидно, что для меня главное — это дебют за основной состав «Динамо». И в Кубке России, и в чемпионате. Так что в моем случае итоги работы Валерия Георгиевича положительные. Всегда буду ему благодарен за то, что доверил мне место в воротах, за то, что я получил возможность сыграть уже столько матчей за «Динамо».

Карпин тренировал «Динамо» с июня 2025 года. 17 ноября 56-летний специалист объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

Валерий Карпин.Карпин рассказал, когда решил уйти из «Динамо»
Источник: «Известия»
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Валерий Карпин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

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Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

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