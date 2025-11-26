Расулов: «В моем случае итоги работы Карпина в «Динамо» положительные»
Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов в интервью «Известиям» прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
— Когда впервые услышали, что Карпин уходит из «Динамо»? Как отреагировали на это?
— В тот же день, когда это было объявлено официально, когда вышел пост в Telegram-канале РФС со словами Валерия Георгиевича о том, что он покидает клуб и сосредоточится на сборной. Насколько я понимаю, он уволился по собственному желанию. Это было неожиданно для меня.
— За неделю после его ухода как для вратарей изменились требования?
— Требования у нас всегда одни и те же — показывать хорошую, надежную игру. И желательно играть на ноль. Поэтому чего-то кардинального в отношении нашей позиции не изменилось. Мы продолжаем делать ту работу, которую делали, — готовимся к играм и делаем все, чтобы приносить «Динамо» победы. Это удалось в матче с Махачкалой, теперь постараемся продолжить выигрывать дальше.
— Что вам лично дали полгода работы с Карпиным?
— Очевидно, что для меня главное — это дебют за основной состав «Динамо». И в Кубке России, и в чемпионате. Так что в моем случае итоги работы Валерия Георгиевича положительные. Всегда буду ему благодарен за то, что доверил мне место в воротах, за то, что я получил возможность сыграть уже столько матчей за «Динамо».
Карпин тренировал «Динамо» с июня 2025 года. 17 ноября 56-летний специалист объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5