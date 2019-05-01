Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча с "Оренбургом" поделился ожиданиями от игры.

– Какие чувства у вас преобладают после ничьей со "Спартаком"?

– Негатива мы не ощущаем. Идем от игры к игре. У нас стали появляться моменты – это важно. В некоторых матчах их вообще не было. Сейчас они есть и это радует. Ничья со "Спартаком" – есть удовлетворение от второго тайма. Ребята поймали уверенность.

– Что можете сказать об "Оренбурге"?

– Добротная команда.Опытные игроки со школой. Тактически очень выучены. Они знают в какой ситуации как играть, ну и конечно хорошие стандартные положения.

– Насколько серьезна травма Бухарова?

– К сожалению, выбыл до конца сезона. (Артур Еникеев)​