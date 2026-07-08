Пеле — лучший игрок в истории чемпионатов мира по футболу. В финале спецпроекта «СЭ» он обошел Месси

В битве двух легенд победил бразилец.

«СЭ» подвел итоги масштабного спецпроекта, в котором читатели выбирали лучшего футболиста в истории чемпионатов мира. Голосование проходило в формате плей-офф, в нем приняли участие более 25 тысяч человек. 16 легенд — Пеле, Клозе, Яшин, Мюллер, Мбаппе, Платини, Роналдо, Беккенбауэр, Марадона, Иньеста, Зидан, Баджо, Месси, Модрич, Криштиану Роналду и Кройф — были разбиты по парам 1/8 финала, затем победители пар выходили в следующий раунд, а в финале встретились Пеле и Лионель Месси.

Победителем, то есть лучшим игроком в истории чемпионатов мира, по вашему мнению, стал Пеле. В решающем голосовании легендарный бразилец получил 56 процентов голосов. У Месси — 44. Близко.

Не имеем права спорить: Пеле — Король футбола и единственный в истории трехкратный чемпион мира, и, кажется, его статус вечен. Тем не менее отрыв вышел совсем небольшим, и это объяснимо. Месси после победы на ЧМ-2022 закрыл главный вопрос карьеры и приблизился к статусу величайшего игрока в истории всего футбола, в том числе и на ЧМ.

По дороге к финалу победил Яшина и Роналдо

Для бразильца наш турнир начался с самого разгромного результата всего проекта. В 1/8 финала Пеле обошел теперь уже бывшего лучшего бомбардира чемпионатов мира Мирослава Клозе. И как обошел: 94 процента против 6. Одних голов для всемирного признания, очевидно, недостаточно.

В четвертьфинале соперничество было серьезнее, поскольку Пеле столкнулся со Львом Яшиным. Результат уже не разгромный, но все же довольно уверенная победа — 62 процента против 38. Лев Иванович оказал самое заметное сопротивление Пеле, если не считать финал — здесь, конечно, не забудем об отечественной фан-базе величайшего вратаря.

В полуфинале Пеле противостоял соотечественник Роналдо Назарио. Читатели газеты отлично помнят игру Зубастика и в особенности феерический ЧМ-2002 в его исполнении. В плане заслуг на чемпионатах мира у Феномена и золото, и солидный бомбардирский счет — 15 голов, однако против Короля это не стало убедительным аргументом. Роналдо набрал всего 17 процентов против 83 у Пеле.

Месси превзошел Марадону

Вторая половина сетки, казалось, должна была подарить нам несколько матчей мечты. Месси мог встретиться и с Криштиану Роналду, и с Диего Марадоной, если бы прошел португальца. Об исходе этой потенциальной пары сейчас мы можем только гадать, поскольку Криш вылетел уже в первом раунде. Месси же уверенно прошел к полуфиналу, поочередно победив Модрича (86 процентов) и Кройфа (75 процентов).

Полуфинал стал своеобразной дуэлью двух величайших аргентинцев. Марадона тоже двигался к этой стадии довольно уверенно. Батл получился ровно таким, каким его и ожидали. Победил современный футбол в лице Месси, но отметить хотелось бы перевес — всего 55 процентов за Лео и 45 за Диего.

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Тотальная доминация: Месси выиграл только в одной возрастной группе

Теперь немного статистики нашего опроса — начинаем с финала. Пеле выиграл у Месси и среди мужчин, и среди женщин. При этом даже с одинаковым перевесом — 56 на 44 процента в пользу бразильца.

Самый интересный возрастной срез — 35-44 года. Это единственная возрастная группа, где впереди оказался Месси: 52 процента против 48 у Пеле. Зато среди читателей 55 лет и старше преимущество бразильца вышло огромным — 68 на 32 процента.

Такой результат логичен. Для старшей аудитории Пеле остается почти недосягаемым символом не только чемпионатов мира, но и футбола в целом. Для поколения, которое видело лишь несколько предыдущих турниров, включая победу Аргентины в Катаре, Пеле своего рода мифический персонаж с неоспоримым авторитетом, хотя Месси уже максимально приблизился к статусу главного игрока в истории ЧМ.

Где Роналду и Мбаппе — кажется, вмешался хейт

А теперь о настоящих сенсациях нашего голосования, одну из которых мы уже успели упомянуть. Криштиану Роналду, автор голов на всех шести ЧМ, которые посетил, уступил в первом же раунде Йохану Кройфу. Да, великий Летучий Голландец вместе со всей своей сборной действительно сумел отметиться на ЧМ, но здесь приходится говорить лишь об одном турнире 1974 года. Достаточно ли этого для такой уверенной победы: 59 процентов против 41 у Роналду? Вопрос спорный.

Еще более удивительный результат — в другой половине сетки. Килиан Мбаппе тоже проиграл уже в первом раунде, набрав только 40 процентов голосов в противостоянии с Мишелем Платини. Напомним, что Килиан уже чемпион мира с ощутимым вкладом в победу, один из лучших бомбардиров турнира, а также самый молодой автор хет-трика в финале ЧМ — даже не в том финале, который он выиграл.

Платини, безусловно, великий футболист, однако его главные карьерные успехи вообще не связаны с ЧМ, как ни парадоксально. Напротив, лучший результат Мишеля со сборной на чемпионатах мира — только бронза в 1986-м.

В обоих случаях наблюдаем одинаковую тенденцию: старшие возрастные группы как у мужчин, так и у женщин чаще выбирали оппонентов Роналду и Мбаппе, и это сыграло решающую роль в распределении голосов. Можно ли объяснить это личным отношением к звездам нового времени? Только в качестве непроверяемой гипотезы. Однако отношение у аудитории к Криштиану и Килиану явно более прохладное, чем к другим героям проекта, — это прослеживается и в комментариях.

Несколько раз в течение всего голосования у нас получилось столкнуть разные футбольные эпохи, и общий вывод как правило (Месси, как всегда, исключительный) оставался одинаковым: легенды прошлого неоспоримы. Этот же итог подводим и в финале. Пеле — лучший на чемпионатах мира.