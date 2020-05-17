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Кураньи оценил работу Тедеско в «Спартаке»

14:30
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший игрок «Штутгарта», «Шальке» и московского «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Напомним, что ранее немец работал в «Шальке».

— Замечаете изменения в игре «Спартака» при Доменико Тедеско?

— Клуб был в непростой ситуации, заново его выстроить — сложная задача. Но я вижу, что процесс идет, Тедеско меняет футбол «Спартака» к лучшему. (Константин Алексеев)

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