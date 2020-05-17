Кураньи оценил работу Тедеско в «Спартаке»
14:30
Бывший игрок «Штутгарта», «Шальке» и московского «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Напомним, что ранее немец работал в «Шальке».
— Замечаете изменения в игре «Спартака» при Доменико Тедеско?
— Клуб был в непростой ситуации, заново его выстроить — сложная задача. Но я вижу, что процесс идет, Тедеско меняет футбол «Спартака» к лучшему. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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