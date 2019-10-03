По данным «СЭ», Кевин Кураньи — один кандидатов на пост спортивного директора «Динамо». Напомним, что в недавнем официальном заявлении московский клуб отметил: «В усилении нуждается работа спортивного штаба». Судя по всему, в «Динамо» остались не слишком довольны итогами деятельности Романа Орещука во время летней заявочной кампании. В частности, так и не удалось найти забивного нападающего, поиски которого шли до последнего дня трансферного окна.

По имеющимся сведениям, Кураньи во время недавнего визита в Москву провел встречу с руководством клуба. Важно, что супруга и дети экс-форварда бело-голубых готовы к переезду в Россию, ведь именно по семейным обстоятельствам нападающий не принял предложение динамовцев о продлении контракта в 2015 году. За пять лет в «Динамо» немецкий нападающий забил 56 голов — это второй показатель в российской истории после Олега Терехина (78).

После окончания карьеры футболиста Кураньи основал собственное футбольное агентство. Он знает как российский, так и европейский, и латиноамериканский футбольный рынок.

Сам экс-динамовец не стал комментировать информацию.

— Вы знаете, что я охотно обсуждаю многие темы, — заметил Кураньи в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Но итоги деловых встреч далеко не всегда должны становиться достоянием общественности. Я не скрываю, что недавно был в Москве, общался со многими людьми, но какие вопросы обсуждались и с кем, говорить не имею права.

Кураньи — не единственный претендент на пост спортивного директора бело-голубых, есть и другие кандидаты. Один из них, по нашей информации, — Олег Яровинский. В 2014-2017 годах он был спортивным директором ЦСКА, затем работал стратегическим директором в «Халл Сити», а сейчас входит в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе». (Константин Алексеев)