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Кульчий перед матчем с «Краснодаром» поблагодарил Бувача за помощь в тренировке

19:55

И.о. главного тренера «Динамо» Александр Кульчий рассказал о подготовке клуба к матчу 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара». Специалист принял комаду после отставки Александра Новикова. По данным «СЭ», тренировочным процессом руководит спортивный директор Желько Бувач.

-Была задача поскорее забыть обидное поражние от «Химок», — сказал Кульчий в эфире «Матч премьер». — Как это повлияло, пока неизвестно.

Уже поменяли кое-что в тренировочном процессе. Благодарен спортивному директору Бувачу за помощь в подготовке. Задача — выиграть и порадовать своей игрой болельщиков и ветеранов клуба.

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