Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Спартак»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура чемпионата России. Игры этого тура пройдут 4, 5 и 6 ноября. Павел Кукуян назначен главным судьей московского дерби «Локомотив» — «Спартак».
4 ноября (суббота)
«Ахмат» — «Факел»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Виктор Кулагин.
«Балтика» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.
5 ноября (воскресенье)
«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Кукуляк; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Резников.
ЦСКА — «Пари НН»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.
6 ноября (понедельник)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.
«Урал» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.
«Сочи» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Анатолий Цветнов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1