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Сегодня, 14:02

Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Спартак»

Виктория Кравченко
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Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура чемпионата России. Игры этого тура пройдут 4, 5 и 6 ноября. Павел Кукуян назначен главным судьей московского дерби «Локомотив» — «Спартак».

4 ноября (суббота)

«Ахмат» — «Факел»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Виктор Кулагин.

«Балтика» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

5 ноября (воскресенье)

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Кукуляк; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Резников.

ЦСКА — «Пари НН»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.

6 ноября (понедельник)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Урал» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

«Сочи» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Анатолий Цветнов.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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Первый тренер Файзуллаева считает, что игроку стоит остаться в ЦСКА

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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