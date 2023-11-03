Красич и Рахимич сыграют в матче легенд между ЦСКА и «Локомотивом»
По информации Metaratings.ru, бывшие полузащитники ЦСКА Милош Красич и Элвер Рахимич, подтвердили свое участие в матче легенд между армейцами и «Локомотивом».
Ранее стало известно об участии в игре бывших армейцев Марка Гонсалеса, Юриса Лайзанса, Юрия Жиркова, Дмитрия Кириченко, Олега Корнаухова, Ролана Гусева, Евгения Алдонина, экс-железнодорожников Мануэл Фернандеша и Родолфо. Тренерами команд будут Валерий Газзаев и Юрий Семин.
Встреча состоится 19 ноября в Москве на «РЖД-Арене». Начало игры — в 14.00.
Источник: Metaratings.ru
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
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|
Оренбург – Ростов
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|6.11
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|
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|- : -
|6.11
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Федор Чалов
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Джон Кордоба
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|П
|
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|4
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Спартак
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|
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Иван Обляков
ЦСКА
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|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Брайан Мансилья
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|1
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ЦСКА
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