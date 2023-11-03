Красич и Рахимич сыграют в матче легенд между ЦСКА и «Локомотивом»

По информации Metaratings.ru, бывшие полузащитники ЦСКА Милош Красич и Элвер Рахимич, подтвердили свое участие в матче легенд между армейцами и «Локомотивом».

Ранее стало известно об участии в игре бывших армейцев Марка Гонсалеса, Юриса Лайзанса, Юрия Жиркова, Дмитрия Кириченко, Олега Корнаухова, Ролана Гусева, Евгения Алдонина, экс-железнодорожников Мануэл Фернандеша и Родолфо. Тренерами команд будут Валерий Газзаев и Юрий Семин.

Встреча состоится 19 ноября в Москве на «РЖД-Арене». Начало игры — в 14.00.