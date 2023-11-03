Первый тренер Файзуллаева считает, что игроку стоит остаться в ЦСКА

Первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан поделился мнением о продолжении карьеры узбекского футболиста в Турции. 2 ноября Файзуллаев заработал пенальти и сделал голевую передачу в матче FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

«Думаю, о переходе в клубы турецкого чемпионата говорить рановато. Я бы посоветовал остаться в ЦСКА, сделать еще один шаг, вырасти в мастера, которого бы позвали не в Турцию, а сразу в европейский топ-клуб. Нужно всегда ставить планку выше. Ему сейчас всего 20 лет пока, и уже в следующем году он должен еще больше прибавить», — приводит слова Ана metaratings.ru

20-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года из узбекского «Пахтакора». В сезоне-2023/24 хавбек армейского клуба провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи во всех турнирах.