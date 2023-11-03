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Первый тренер Файзуллаева считает, что игроку стоит остаться в ЦСКА

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Первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан поделился мнением о продолжении карьеры узбекского футболиста в Турции. 2 ноября Файзуллаев заработал пенальти и сделал голевую передачу в матче FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

«Думаю, о переходе в клубы турецкого чемпионата говорить рановато. Я бы посоветовал остаться в ЦСКА, сделать еще один шаг, вырасти в мастера, которого бы позвали не в Турцию, а сразу в европейский топ-клуб. Нужно всегда ставить планку выше. Ему сейчас всего 20 лет пока, и уже в следующем году он должен еще больше прибавить», — приводит слова Ана metaratings.ru

20-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года из узбекского «Пахтакора». В сезоне-2023/24 хавбек армейского клуба провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи во всех турнирах.

Источник: metaratings.ru
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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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