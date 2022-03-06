«Крылья Советов» — «Арсенал»: гол Глушенкова отменили из-за офсайда
Гол полузащитника «Крыльев Советов» Глушенкова в ворота тульского «Арсенала» отменили из-за офсайда
Гол полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» отменен.
На 29-й минуте Глушенков забил гол в пустые ворота тульской команды после передачи от своего партнера по команде Владислава Сарвели. После этого в игру вмешался ВАР, определивший, что Сарвели оказался в положении вне игры.
Благодаря отмене гола «Арсенал» сохранил преимущество в счете — 1:0. Гол тульской команды на 13-й минуте забил Кингс Кангва.
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|
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|
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|
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|
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|4
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|4
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|19
|
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|18
|4
|6
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|30-35
|18
|
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|19
|3
|7
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|2
|8
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30 тур
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|- : -
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
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Спартак
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|1
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