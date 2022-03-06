Крылья Советов

Гол полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» отменен.

На 29-й минуте Глушенков забил гол в пустые ворота тульской команды после передачи от своего партнера по команде Владислава Сарвели. После этого в игру вмешался ВАР, определивший, что Сарвели оказался в положении вне игры.

Благодаря отмене гола «Арсенал» сохранил преимущество в счете — 1:0. Гол тульской команды на 13-й минуте забил Кингс Кангва.