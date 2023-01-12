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Кухарчук в четверг подпишет контракт с «Торпедо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Илья Кухарчук подпишет контракт с московским «Торпедо» в четверг, 12 января, сообщает «РБ Спорт».

32-летний россиянин присоединится к команде на правах свободного агента, так как ранее расторг контракт с «Химками».

Соглашение с «Торпедо» будет рассчитано на полтора года. Не исключено, что в соглашении будет прописана опция продления еще на год.

Кухарчук играл за «Химки» с 2019 года. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Илья Кухарчук
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
0
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3
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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