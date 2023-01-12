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Сегодня, 00:00

Стало известно, каким будет бюджет «Крыльев» в 2023 году

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты «Крыльев Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»

По данным «СЭ», бюджет «Крыльев» в 2023 году может возрасти с 2,1 миллиарда, которые были в прошлом году, до 2,5 миллиарда рублей. В первую очередь за счет увеличения контрактов РПЛ с титульным спонсором и за продажу медиаправ.

Кроме того, около 400 миллионов принесет продажа Пиняева и Глушенкова в «Локомотив».

Субсидия от Министерства спорта Самарской области не возрастет по сравнению с 2022 годом (тогда был миллиард рублей) — клуб получит от 800 миллионов до миллиарда рублей в зависимости от потребностей.

Футболисты &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Крылья» могут получить от Самарской области меньше, чем год назад. Но бюджет клуба вырастет до 2,5 миллиарда?

«Крылья Советов» занимают 11-е место с 20 очками в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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И К Ж
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Олег Дмитриев

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