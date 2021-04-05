Стукалов прокомментировал информацию о том, что возглавит «Уфу»

Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов прокомментировал «СЭ» информацию «Чемпионата» о том, что в ближайшее время может возглавить «Уфу».

— Сейчас я с «Велесом» еду в Нижний Новгород, где нас ждет важный матч ФНЛ, — сказал Стукалов. — А что будет дальше — сам не знаю.

— «Велес», судя по всему, не очень хочет вас отпускать.

— У меня летом заканчивается контракт... Возможно, придем к какому-то решению. Однако пока, повторюсь, не загадываю.

— Но желание поработать в РПЛ у вас есть?

— Скрывать не буду — есть. Если будет длительный контракт — почему бы нет. Все-таки ситуация у «Уфы» сложная, да и календарь я успел посмотреть — впереди «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Сочи». «Ахмат» — тоже не подарок. Но нет ничего невозможного.

— Судя по словам о длительном контракте, вы рассматриваете вариант через ФНЛ вернуться с «Уфой» в РПЛ?

— Так далеко на заглядываю. Сосредоточен на ближайшем матче «Велеса».

37-летний Стукалов работает главным тренером «Велеса» с 2019 года, под его руководством команда идет на 7-м месте в турнирной таблице нынешнего сезона Олимп-ФНЛ.

(Константин Алексеев)