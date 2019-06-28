Кудряшов рассказал, почему его команда не стала чемпионом Турции

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" поделился мнением, почему "Истанбул ББ" не смог стать чемпионом Турции. У 32-летнего россиянина в конце месяца заканчивается контракт с турецкой командой.

– У вашей команды был серьезный отрыв от преследователей, вы долго лидировали, но в итоге стали вторыми. Как так получилось?

– Если бы я знал, что произошло... Знаете, наша команда была как машина. А после первого тайма матча с "Бешикташем", когда мы вели 1:0, эту машину выключили, и она больше не завелась до конца чемпионата. Что произошло, не знаю. Мы с Епуряну долго обсуждали этот вопрос, и к чему-то определенному не пришли. Наверное, мелкие ошибки, не только команды, но и тренерского штаба. Единственный, кто сделал все, это президент клуба. Он все правильно делал. Остальные допустили ошибки.

– Это не слишком конкретное и понятное объяснение.

– Да, но я не смогу объяснить. Просто перестала идти игра. Не получалось, не залетало. А за нами был "Галатасарай", который с помощью прессы, судейских решений нагнетал, и, может быть, это тоже способствовало. Тут много факторов, конкретного я не назову. Если бы мы знали, то, наверное, нашли бы ключи, смогли удержать преимущество и стать чемпионами.

– "Галатасарай" настолько влиятелен в Турции, что за него пресса и судьи?

– Да. (Отдел футбола "СЭ")

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