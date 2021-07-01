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ЦСКА интересуется защитником «Интера» Далбертом

23:12
Далберт. Фото Instagram
Далберт. Фото Instagram
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ЦСКА может подписать защитника «Интера» Далберта, сообщает Tuttocalciomercato24.

По информации источника, агент 27-летнего бразильца уже контактировал с представителями армейцев, переговоры продолжатся в ближайшие несколько дней. Сообщается, что итальянский клуб требует за футболиста около 6-7 миллионов евро. Сам футболист заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в Испании.

В сезоне-2020/21 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://tuttocalciomercato24.com/inter-primi-sondaggi-del-cska-mosca-per-dalbert

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Иван Торопцев все материалы автора

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