Источник: Мостовой возглавит один из московских клубов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой станет главным тренером одного из московских клубов, сообщает Legalbet.

Название команды и сроки потенциального контракта не уточняются. Ранее в интервью «СЭ» Мостовой заявлял о готовности возглавить «Динамо».

В ноябре 2024 года экс-хавбек «Сельты» прошел стажировку у бело-голубых перед получением тренерской лицензии. У 56-летнего экс-игрока еще не было опыта работы тренером.