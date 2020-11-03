Кучаев удивился вызову в сборную России
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» признался, что не ждал вызова в сборную России. 22-летний россиянин впервые был приглашен в национальную команду страны.
— Скорее удивился, чем ждал вызова, потому что вряд ли я могу ждать этого, — сказал Кучаев. — Еще ни разу со Станиславом Черчесовым не общался.
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