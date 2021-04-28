Кубок РПЛ привезут в Петербург на матч «Зенит» — «Локомотив»
15:04
Кубок победителя РПЛ привезут в Санкт-Петербург на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».
«Кубок будет привезен в Санкт-Петербург и вручен «Зениту» в случае его победы в чемпионате», — приводит слова пресс-службы лиги ТАСС.
В случае, если «Зенит» обыграет «Локомотив», он досрочно станет чемпионом России.
Встреча пройдет 2 мая и начнется в 19:00 мск. Петербуржцы с 58 очками лидируют в турнирной таблице, московский клуб с 52 очками — на второй строчке.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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