Кубок победителя РПЛ привезут в Санкт-Петербург на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Кубок будет привезен в Санкт-Петербург и вручен «Зениту» в случае его победы в чемпионате», — приводит слова пресс-службы лиги ТАСС.

В случае, если «Зенит» обыграет «Локомотив», он досрочно станет чемпионом России.

Встреча пройдет 2 мая и начнется в 19:00 мск. Петербуржцы с 58 очками лидируют в турнирной таблице, московский клуб с 52 очками — на второй строчке.