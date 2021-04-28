Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кубок РПЛ привезут в Петербург на матч «Зенит» — «Локомотив»

15:04
Теги:

Кубок победителя РПЛ привезут в Санкт-Петербург на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Кубок будет привезен в Санкт-Петербург и вручен «Зениту» в случае его победы в чемпионате», — приводит слова пресс-службы лиги ТАСС.

В случае, если «Зенит» обыграет «Локомотив», он досрочно станет чемпионом России.

Встреча пройдет 2 мая и начнется в 19:00 мск. Петербуржцы с 58 очками лидируют в турнирной таблице, московский клуб с 52 очками — на второй строчке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11263837

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7188
Все опросы
Когда «Зенит» оформит победу в чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Лавров ответил на обвинение Болгарии в причастности РФ к взрывам на складах
Трехлетнего мальчика расстреляли в день его рождения
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры