ЦСКА победил «Краснодар» и возглавил таблицу молодежного первенства

В матче 23-го тура молодежного первенства России ЦСКА в Москве одержал победу над «Краснодаром» — 3:2.

Благодаря этой победе ЦСКА сместил «Краснодар» с первого места в таблице группы 1, где определится победитель молодежного чемпионата России.

Молодежные команды

23-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 3:2 (1:1)

Голы: Ушаков, 21 (1:0). Рейхмен, 25 — с пенальти (1:1). Востриков, 51 (2:1). Пряхин, 72 (3:1). Андреев, 77 (3:2).

Удаление: Ушаков (ЦСКА — мол.), 88.

Судья: Крюков (Саранск).

28 апреля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

«УОР №5» (Егорьевск) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:3 (0:2)

Судья: Каширин (Уфа).

28 апреля. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Динамо — мол.» (Москва) — 0:0

Судья: Чембулатов (Кострома).

28 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».