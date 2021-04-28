ЦСКА победил «Краснодар» и возглавил таблицу молодежного первенства
В матче 23-го тура молодежного первенства России ЦСКА в Москве одержал победу над «Краснодаром» — 3:2.
Благодаря этой победе ЦСКА сместил «Краснодар» с первого места в таблице группы 1, где определится победитель молодежного чемпионата России.
Молодежные команды
23-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 3:2 (1:1)
Голы: Ушаков, 21 (1:0). Рейхмен, 25 — с пенальти (1:1). Востриков, 51 (2:1). Пряхин, 72 (3:1). Андреев, 77 (3:2).
Удаление: Ушаков (ЦСКА — мол.), 88.
Судья: Крюков (Саранск).
28 апреля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
«УОР №5» (Егорьевск) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:3 (0:2)
Судья: Каширин (Уфа).
28 апреля. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
«Уфа — мол.» (Уфа) — «Динамо — мол.» (Москва) — 0:0
Судья: Чембулатов (Кострома).
28 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».
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