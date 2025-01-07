Тренер «Васко да Гама» заявил, что «Динамо» отказалось продавать Бальбуэну

Московское «Динамо» отказалось вести переговоры по продаже защитника Фабиана Бальбуэны в «Васко да Гама», рассказал главный тренер бразильской команды Фабио Карилле.

«Я разговаривал с Фабианом. Мы знаем, что у него есть контракт в России, и российская сторона исключает какие-либо переговоры», — приводит слова Карилле RTI ESporte.

В декабре «СЭ» сообщал, что «Динамо» не планирует предлагать новый контракт 33-летнему парагвайцу. Действующее соглашение защитника с бело-голубыми истекает летом этого года.

В текущем сезоне Бальбуэна провел 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.