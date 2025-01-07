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Сегодня, 21:45

Тренер «Васко да Гама» заявил, что «Динамо» отказалось продавать Бальбуэну

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Московское «Динамо» отказалось вести переговоры по продаже защитника Фабиана Бальбуэны в «Васко да Гама», рассказал главный тренер бразильской команды Фабио Карилле.

«Я разговаривал с Фабианом. Мы знаем, что у него есть контракт в России, и российская сторона исключает какие-либо переговоры», — приводит слова Карилле RTI ESporte.

В декабре «СЭ» сообщал, что «Динамо» не планирует предлагать новый контракт 33-летнему парагвайцу. Действующее соглашение защитника с бело-голубыми истекает летом этого года.

В текущем сезоне Бальбуэна провел 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

ФК Васко да Гама
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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