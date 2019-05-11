Кубок чемпионов России прибыл в Санкт-Петербург

Главный трофей Российской премьер-лиги доставили из офиса РПЛ в Санкт-Петербург, информирует официальный сайт "Зенита".

С Московского вокзала кубок сразу отправился в офис социальной сети "ВКонтакте", расположенный на Невском проспекте.



Там в куполе Зингера состоялась церемония нанесения чемпионской гравировки под логотипом "Зенита", подтверждающей завоевание награды. В соответствии с регламентом турнира сине-бело-голубые, ставшие чемпионами России в пятый раз в истории, получат трофей на вечное хранение.



Гравировка надписи заняла около 20 минут с учетом всех приготовлений и состоялась в куполе Дома Зингера. В церемонии принял участие нападающий "Зенита" и капитан сборной страны Артем Дзюба​, который сможет взять трофей в руки только после завтрашней церемонии.

Церемония вручения наград чемпионам России пройдет 12 мая после финального свистка матча против ЦСКА.