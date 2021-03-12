Экс-тренер ЦСКА Овчинников рассказал, что Гончаренко очень ранимый
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников вспомнил о своем уходе из московского клуба и об отношениях с главным тренером Виктором Гончаренко.
«По отношению к ЦСКА я испытываю только благодарность, и мой уход в этом плане ничего не поменяет. Проработать семь полных лет в великом клубе с такой историей — огромная честь.
Я так привык к уходам Виктора Гончаренко и его отсутствию из-за дисквалификаций, что не акцентировал внимания на слухах. Виктор Михайлович — душа тонкая и ранимая, все принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями», — цитирует Овчиникова Sport24.
«Армейцы» объявили об уходе Овчинникова 29 декабря 2020 года. Специалист работал в ЦСКА с лета 2014-го.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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