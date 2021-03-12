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Экс-тренер ЦСКА Овчинников рассказал, что Гончаренко очень ранимый

15:55
Сергей Овчинников. Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
Сергей Овчинников. Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников вспомнил о своем уходе из московского клуба и об отношениях с главным тренером Виктором Гончаренко.

«По отношению к ЦСКА я испытываю только благодарность, и мой уход в этом плане ничего не поменяет. Проработать семь полных лет в великом клубе с такой историей — огромная честь.

Я так привык к уходам Виктора Гончаренко и его отсутствию из-за дисквалификаций, что не акцентировал внимания на слухах. Виктор Михайлович — душа тонкая и ранимая, все принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями», — цитирует Овчиникова Sport24.

«Армейцы» объявили об уходе Овчинникова 29 декабря 2020 года. Специалист работал в ЦСКА с лета 2014-го.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/

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