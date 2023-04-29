«Крылья Советов» — «Зенит»: Малком оформил дубль

Форвард «Зенита» Малком отметился голом в матче 25-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

Футболист оформил дубль на 55-й минуте. Это его 20-й гол в этом сезоне. На 19-й минуте Малком реализовал пенальти.

Ранее у «Зенита» также отметился Клаудиньо, у «Крыльев» отличился Сергей Бабкин.

Матч проходит в Самаре. Счет к 52-й минуте — 3:1 в пользу гостей.