Голдобин — о Соболеве: «Пусть остается в «Спартаке». Его уход ослабит команду»
Форвард хоккейного «Спартака» Николай Голдобин поделился с «СЭ» мнением о том, стоит ли форварду футбольного клуба Александру Соболеву переходить в «Зенит».
«Пусть остается в «Спартаке». Если он уйдет, команда потеряет. Так происходит, когда любой игрок уходит из коллектива», — сказал Голдобин «СЭ».
«Спартак» в 1-м туре РПЛ 21 июля встретится с «Оренбургом». 27-летний Соболев выступает за красно-белых с 2020 года, в сезоне-2023/24 форвард провел 27 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|П
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Кирилл Данилин
Акрон
|1
|0
|1
Новости