«Крылья Советов» забили семь мячей китайскому клубу, Радонич оформил хет-трик

«Крылья Советов» в товарищеском матче на сборе в Испании крупно обыграли «Далянь Ифан» — 7:0. Хет-трик оформил Деян Радонич, дубль — у Антона Зиньковского.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» — «Далянь Ифан» — 7:0 (1:0)

Голы: Радонич, 20 (1:0). Антон, 55 (2:0). Радонич, 57 (3:0). Зиньковский, 70 (4:0). Радонич, 72 (5:0). Зиньковский, 75 (6:0). Мияйлович, 80 (7:0).

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Мияйлович, Антон, Зиньковский, Терехов, Попович, Радонич.

16 февраля. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».