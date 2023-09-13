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Сегодня, 11:24

У «Локомотива» не будет опции обратного выкупа хавбека Бабкина из «Крыльев Советов»

Виктория Кравченко
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В контракте полузащитника Сергея Бабкина с «Крыльями Советов» не предусмотрена опция обратного выкупа для «Локомотива», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболист переходит в самарский клуб из московского на полноценной основе. Его контракт будет рассчитан на 4 года.

Сообщалось, что сумма выкупа игрока составила 40 миллионов рублей. О переходе в ближайшее время будет объявлено официально.

В этом сезоне 20-летний хавбек провел 8 матчей за «Крылья Советов» и забил 2 гола. Он был вызван в сборную России на сентябрьские матчи, однако не поехал из-за болезни.

Источник: https://metaratings.ru/news/u-lokomotiva-ne-budet-opcii-obratnogo-vykupa-babkina-iz-krylev-283894/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Бабкин
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра

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П
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Крылья Советов

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И К Ж
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