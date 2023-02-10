«Крылья Советов» в товарищеском матче победили молодежную команду «Спартака»

«Крылья Советов» в товарищеском матче победили молодежную команду «Спартака» со счетом 3:0.

В первом тайме счет открыл нападающий самарцев Дмитрий Цыпченко. Во втором тайме в составе «Крыльев» отличились форварды Никита Хлусов и Егор Тоцкий.

Отметим, что 10 февраля самарцы проведут еще один товарищеский матч. На этот раз соперником российской команды станет казахстанский клуб «Аксу».