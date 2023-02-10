Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:53

Агент Дивеева: «Есть ли альтернатива на случай, если не договоримся с ЦСКА? У Игоря их много»

Агент Дивеева рассказал о переговорах о продлении контракта с ЦСКА
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о переговорах с московским клубом о продлении контракта.

«Переговоры о продлении контракта с ЦСКА идут. Новый договор пока не подписан. Конечно, Игорь хочет остаться в ЦСКА, но все равно зависит от условий — договоримся или не договоримся. Это нормально. Есть ли альтернатива на случай, если не договоримся с ЦСКА? У Игоря их много», — сказал Еремин «СЭ».

Соглашение 23-летнего российского футболиста с красно-синими рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
5
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Зачем «Локо» Дзюба. Зачем Кержакову Кипр. Колонка Казакова
Агент Мирзова сообщил об отсутствии переговоров с «Химками» по новому контракту
«Крылья Советов» в товарищеском матче победили молодежную команду «Спартака»
«Оренбург» обратился в «Униря Деж» в связи с компенсацией за отмену товарищеского матча
Мелкадзе о матче против «Спартака»: «Я уже не разделяю соперников, все важные»
Защитник «Нижнего Новгорода» Пенчиков перешел в «Актобе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци считает, что суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам

«Крылья Советов» в товарищеском матче победили молодежную команду «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости