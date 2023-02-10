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Сегодня, 13:09

Агент Мирзова сообщил об отсутствии переговоров с «Химками» по новому контракту

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Резиуан Мирзов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Химок» Резиуана Мирзова в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новом контракте. Текущее соглашение с футболистом действует до конца сезона-2022/23.

«Пока не разговаривали с «Химками» о новом контракте. Сейчас мы не думаем о продлении контракта. Все мысли Резиуана о том, как подготовиться к весенней части чемпионата и помочь команде в решении поставленных руководством задач», — сказал Клюев «СЭ».

В этом сезоне 29-летний игрок провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Резиуан Мирзов
ФК Химки
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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