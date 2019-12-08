Тренер «Крыльев Советов» Сергей Корниленко был удален в конце второго тайма 19-го тура чемпионата России против «Урала». Он активно требовал поставить пенальти после падения в штрафной «Урала» нападающего Александра Соболева.

Корниленко кричал на бокового арбитра и даже толкнул его. После этого главный арбитр встречи Игорь Панин остановил игру и показал ему красную карточку.

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