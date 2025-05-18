«Крылья Советов» примут «Спартак» в матче 29-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 мая. Игра на «Самара Арене» начнется в 13.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Самаре. За ключевыми событиями и результатом игры «Крылья Советов» — «Спартак» можно также следить в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 13:30. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Спартак» набрал 51 очко и перед туром занимал пятом месте в чемпионате России. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке с 30 очками. Спартаковцы победили самарцев в первом круге РПЛ, а также в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России.