Нападающий «Спартака» Гарсия — о критике: «Я приехал, чтобы играть в футбол, а не читать новости»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия в разговоре с «СЭ» высказался о критике футболиста.

— Читаете ли вы новости о себе и голах? Многие говорят о высоком ценнике, но вы же до сих пор в процессе адаптации.

— Не знаю. Я приехал сюда чтобы играть в футбол, а не читать новости, — сказал Гарсия «СЭ».

27-летний форвард перешел в «Спартак» из АЕКа в феврале 2025 года за 18,7 миллиона евро. За это время он сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми голами.