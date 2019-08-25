«Крылья Советов» — «Спартак»: Комбаров, Шюррле и Тил сыграют с первых минут
17:44
«Крылья Советов» и «Спартак» объявили составы на матч 7-го тура чемпионата России. С первых минут встречу начнут Дмитрий Комбаров, Андре Шюррле и Гус Тил.
Состав «Крыльев Советов»: Рыжиков, Анюков, Д. Комбаров, Чернов, Карпов, Кабутов, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Смирнов, Голенков, Радонич.
Состав «Спартака: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мирзов, Зобнин, Умяров, Тил, Шюррле, Ларссон.
Запасные: Ребров, Поплеченков, Ещенко, Кутепов, Ананидзе, Ташаев, Гулиев, Мельгарехо, З. Бакаев, С. Бакаев, Мелкадзе, Игнатов.
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